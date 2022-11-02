В Сыктывкаре достраивают детский сад на 270 мест

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит завершается строительство детского сада на 270 мест. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время завершились кровельные работы. Кроме того, рабочие обустраивают фасад. На прилегающей территории выполнили основной объем благоустройства. Кроме того, ожидается поставка оставшихся малых архитектурных форм. В здании прокладывают электропроводку, а также слаботочные системы и вентиляции. Далее предстоит финишная отделка. В настоящее время на объекте работает до 90 человек в день. Планируется, что работы завершатся к концу декабря. Дошкольное учреждение собираются открыть в конце марта – начале апреля.

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