В Коми 45-летний мужчина три дня избивал жену, женщина погибла

Фото: архив "КП"

В Сысольском районе Коми трагически оборвалась жизнь местной жительницы. Женщина погибла от рук собственного мужа.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Коми, пара минувшим летом вместе выпивала. Семейный загул продолжался три дня, в течение которых 45-летний мужчина избивал женщину из-за «личной неприязни». От полученных травм сельчанка погибла в своей квартире.

В ходе расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Следователем собрана доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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