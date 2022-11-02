Житель Коми до смерти избил знакомого: его посадили на 9,5 года

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В Инте 24-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в июне прошлого года в поселке Юсьтыдор. Молодой человек избил своего 34-летнего знакомого. Злоумышленник как минимум семь раз ударил его по голове. От полученных травм пострадавший впоследствии он скончался.

Защита пыталась убедить присяжных в том, что мужчину избили другие люди, а не подсудимый. Однако обвинению удалось опровергнуть эти доводы. В итоге присяжные вынесли обвинительный вердикт, но сочли, что подсудимый заслуживает снисхождения. В итоге интинца приговорили к 9,5 года лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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