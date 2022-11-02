В Коми чиновников заставили отремонтировать дорогу

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

По иску прокуратуры Усть-Вымского района администрацию села Айкино обязали отремонтировать дорогу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, на улице Комсомольской обнаружили многочисленные просадки глубиной до 12 сантиметров и выбоины. Такое состояние дороги создает предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, а также угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим прокуратура обратилась в суд. В итоге администрацию Айкино обязали устранить нарушения и привести дорогу в порядок до октября 2023 года.

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