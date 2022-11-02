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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:39

В Коми увеличат компенсацию за добровольную сдачу оружия

Источник:kp.ru
Фото: управление Росгвардии по Коми

Фото: управление Росгвардии по Коми

В Коми планируют увеличить компенсацию за добровольно сданное огнестрельное оружие. Об этом сообщил и.о. министра юстиции республики Алексей Осташов.

Компенсации собираются увеличить с 1 января 2023 года. Так, за сдачу гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия вместо 6 тысяч будут платить до 8 тысяч рублей. Компенсацию за газовое, бесствольное оружие самообороны увеличат с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. Выплата за основную часть огнестрельного оружия возрастет с 2,25 тысячи до 3 тысяч рублей. За девять месяцев 2022 года за компенсацией обратился 61 человек.

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