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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:39

В Коми хотят ужесточить наказание за рекламу наркосайтов

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Заместитель председателя Госсовета Коми Сергей Артеев предложил ужесточить наказание за рекламу наркосайтов.

Парламентарий предложил увеличить штраф. В настоящее время он составляет 5 тысяч рублей. Артеев также считает, что нужно ввести стимулы для интеграции частных видеосистем в систему «Безопасный город». Замглавы парламента добавил, что собственники зданий также должны бороться с надписями. При этом, по его словам, нужно думать не о наказании для них, а о стимулах, передает БНК.

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