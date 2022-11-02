В Сыктывкаре оцепили центральную котельную

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В среду, 2 ноября, в Сыктывкаре оцепили центральную водогрейную котельную. Об этом сообщили местные жители.

Сыктывкарцы заметили несколько карет скорой помощи, а также пожарные и полицейские машины. В МЧС сообщили, что на котельной провели учения, в ходе которой ликвидируют условную аварию. На объекте развернули штаб. Сотрудники начали «тушить» пожар и выносить условных пострадавших.

В Коми филиале «Т Плюс» сообщили, что на ЦВК прошли самые масштабные за последние годы учения по гражданской обороне. Экстренные службы отрабатывали действия при внезапном нападении противника. Согласно вводной, удар нанесли по обоим блокам котельной. По сигналу «Воздушная тревога» персонал укрылся в защитном сооружении. Условным пострадавшим оказали первую помощь и отправили в больницы.

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