В Сыктывкаре на двух маршрутах появятся дополнительные автобусы

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Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, что на двух маршрутах №54 и №18 появятся дополнительные автобусы. Решение принято в связи с обращениями местных жителей о том, что на этих маршрутах практически невозможно уехать в часы-пик.

По предоставленным данным, для маршрута №54 выделили еще один автобус, решается вопрос с резервной машиной для маршрута №18. Также в стадии проработки решение с перевозчиком маршрута №33а.

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