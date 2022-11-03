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НовостиОбщество3 ноября 2022 4:45

В Сыктывкаре на двух маршрутах появятся дополнительные автобусы

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила, что на двух маршрутах №54 и №18 появятся дополнительные автобусы. Решение принято в связи с обращениями местных жителей о том, что на этих маршрутах практически невозможно уехать в часы-пик.

По предоставленным данным, для маршрута №54 выделили еще один автобус, решается вопрос с резервной машиной для маршрута №18. Также в стадии проработки решение с перевозчиком маршрута №33а.

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