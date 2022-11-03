Мост через реку Вычегда в Коми планируют сдать до конца ноября 2022 года

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Глава министерства строительства и ЖКХ Коми Андрей Лисов сообщил, что в 2022 году завершат ремонт моста через реку Вычегда. По его словам, в качестве предварительной даты окончания работ назван конец ноября.

Уточняется, что речь идет о мосте, который расположен на 43 км дороги Сыктывкар-Ухта. В минстрое напомнили, что контракт был заключен в 2019 году на сумму 427 млн рублей. К настоящему моменту выполнены основные работы, монтируются перильные и барьерные ограждения, устройство водоотводных лотков.

Всего на ремонт искусственных сооружений в 2022 году направили 616,6 млн рублей, передается в сообщении ведомства.

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