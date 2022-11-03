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НовостиОбщество3 ноября 2022 6:15

В Коми 20-летняя мать напала на инспектора по делам несовершеннолетних

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Жительницу Усть-Цилемы осудили за нападение и оскорбление инспектора по делам несовершеннолетних, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. По предоставленным данным, инспектор потребовал от 20-летней фигурантки уголовных дел прекратить противоправные действия в отношении своих детей. В сообщении уточняется, что она сдавила руку сотрудника полиции, сопроводив этот жест грубой нецензурной бранью, унизив тем самым честь и достоинство представителя власти.

Свою вину подсудимая признала и получила наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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