В Коми 20-летняя мать напала на инспектора по делам несовершеннолетних

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Жительницу Усть-Цилемы осудили за нападение и оскорбление инспектора по делам несовершеннолетних, сообщили в Объединенной пресс-службе судов. По предоставленным данным, инспектор потребовал от 20-летней фигурантки уголовных дел прекратить противоправные действия в отношении своих детей. В сообщении уточняется, что она сдавила руку сотрудника полиции, сопроводив этот жест грубой нецензурной бранью, унизив тем самым честь и достоинство представителя власти.

Свою вину подсудимая признала и получила наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

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