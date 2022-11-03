В Усинске заметили необычные световые столбы в небе

Фото: соцсети

В Усинске местные жители стали свидетелями необычного явления: в небе будто возвысились световые столбы. Фотоснимки стали появляться в соцсетях.

На кадрах запечатлено, как с неба до земли тянется белый прямой луч. Учинив сразу же стали гадать, что это может быть.

Теорий несколько: либо это след от ракеты «Союз-2.16», либо след от самолета, следовавшего по маршруту «Санкт-Петербург — Сургут». Именно на конденсационный след похож столб больше всего, уверены горожане.

Однако на световой феномен — гало — это мало похоже. И эта теория выдвигалась среди жителей Усинска.

— На фото видно, что преломляется не свет, просто след от воздушного транспорта, — поспешили опровергнуть земляков пользователи соцсетей.

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