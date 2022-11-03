В Херсонской области погиб росгвардеец из Коми

Фото: пресс-служба главы Коми

В ходе проведения специальной операции в Херсонской области погиб ефрейтор Росгвардии из Сыктывкара Владимир Оплеснин. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Оплеснин родился в Сыктывкаре. Он служил по контракту с 2014 года. В сентябре 2022 года сыктывкарец отправился служить в Чечню, а после этого – в зону СВО. Оплеснин был стрелком взвода оперативного назначения. Он погиб в Херсонской области. Уйба принес соболезнования родным и близким покойного.

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