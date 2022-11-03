Жителей Коми ждут трехдневные выходные

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В пятницу, 4 ноября, жители Коми уйдут на длинные выходные, которые продлятся три дня. Вся Россия будет праздновать День народного единства.

Как напомнили в Минтруде, сегодня, 3 ноября, будет сокращенный рабочий день. Также в ведомстве напомнили, что выход на работу в праздничные дни должен оплачиваться в двойном размере.

На рабочие места жители республики вернутся уже в понедельник, 7 ноября. Следующие длинные выходные настанут уже только в следующем году, на Новый год.

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