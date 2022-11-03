В Коми сбивший насмерть 13-летнего мальчика водитель внедорожника получил полтора года колонии

Фото из личного архива Льва А.

В Коми огласили приговор 53-летнему жителю Сыктывкара, сбившего насмерть 13-летнего Льва А. из Корткеросского района. Подросток погиб под колесами внедорожника в июне этого года.

Трагедия произошла у поселка Аджером. Двое школьников на велосипедах ехали по дороге, когда в них врезался мужчина, возвращавшийся с рыбалки. Лев погиб на месте аварии моментально, а его друг получил лишь ссадины и испуг.

- Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. К месту отбывания основного наказания он должен будет проследовать самостоятельно, - рассказали в прокуратуре Коми.

Кроме того, судом частично удовлетворен заявленный потерпевшим по уголовному делу гражданский иск на сумму три млн рублей.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

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