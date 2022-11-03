В Коми обнаружен окровавленный труп 32-летнего мужчины с ранами от топора

Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погиб молодой мужчина. Его труп был обнаружен на зимней кухне в Усть-Куломском районе.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Коми, 32-летний мужчина погиб от рук своего 61-летнего знакомого в апреле этого года. Местные жители выпивали в одном из домов и сильно поругались. Пожилой мужчина схватился за топор и зарубил собутыльника.

- Во время конфликта фигурант не менее 15 раз ударил 32-летнего мужчину топором и иным неустановленным предметом в область головы, шеи и верхних конечностей. От острой массивной кровопотери, развившейся в результате полученных рубленных ран, потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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