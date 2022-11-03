Авиакомпания взыскала с сыктывкарца выплаченные ему компенсации

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Авиакомпания взыскала с жителя Сыктывкара выплаченные ему компенсации в размере 173 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, семья купила билеты в Анапу за полгода. Однако за 11 дней до вылета перевозчик сообщил о переносе рейса. Сыктывкарцы же не захотели вылетать на три дня позже. Поэтому глава семьи решил вернуть деньги. Суд первой инстанции взыскал с авиакомпании стоимость билетов, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф. В общей сложности жителю Коми заплатили 173 тысячи рублей. Далее авиакомпания обратилась в апелляционную инстанцию, и та отменила первоначальное решение.

Дело в том, что документы, действовавшие в разгар пандемии коронавируса, разрешают перевозчику возвращать пассажиру плату по истечении трех лет с даты отправления, указанной в билете. В итоге сыктывкарец вернул авиакомпании 173 тысячи.

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