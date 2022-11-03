В Сыктывкаре медсестра за кофе и конфеты выдала 29 поддельных медосмотров

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В Сыктывкаре медсестру поликлиники обвиняют в подделке документов о медосмотре. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В прошлом году к медсестре обратился представитель сетевого магазина. Он попросил как можно скорее провести медосмотр работников. Эта процедура довольно длительная, поскольку нужно посетить множество специалистов. Поэтому сотрудница поликлиники решила ускорить получение данных документов и помочь руководству магазина.

Женщина взяла с собой 29 медицинских книжек, проставила печати врачей и подделала их подписи. Кроме того, фигурантка подделала заключения врачей по якобы проведенному медосмотру. За это она получила кофе и конфеты. Уголовное дело направили в суд.

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