В Коми не спешат отказываться от WhatsApp

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WhatsApp сохраняет популярность в Республике Коми. Трафик в мессенджере в октябре был на треть выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильное общение жителей региона.

Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности.

Жители региона увеличивают общение в Telegram. Трафик в этом мессенджере продолжает расти быстрее – в 3 раза к прошлогодним значениям, а в рабочие часы уже в 5 раз превышает объем трафика в WhatsApp. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей, а WhatsApp – лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов.

В итоге на Telegram приходится 82% трафика (на 9% выше общероссийских показателей), на WhatsApp – 16%.