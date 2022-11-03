С 8 ноября в Сыктывкаре изменится работа светофора на перекрёстке Морозова - Димитрова

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В Сыктывкаре изменится работа светофора на пересечении улиц Морозова и Димитрова. Об этом сообщили власти города.
Как уточнили в администрации Сыктывкара, изменения начнут действовать с 8 ноября. В мэрии заявили, что обновления связаны с высокой аварийностью на данном участке дороги.
— На светофоре будут разделены фазы горения зеленого сигнала по улице Морозова, — заключили в мэрии.
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