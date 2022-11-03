За неделю в Коми более 7 тысяч человек заболели ОРВИ

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За период с 24 по 30 октября в Коми более 7 тысяч человек заболели ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

К врачам с симптомами ОРВИ обратились 7018 человек: 2732 взрослых и 4286 детей. Юные жители Коми до 14 лет составляют большинство – 61,1%. Из-за ОРВИ пришлось полностью закрыть три детских сада. Учебный процесс приостановили в пяти классах трех школ. Кроме того, в 12 детсадах закрывали 13 групп. От гриппа привито 190 845 человек, в том числе детей – 67 632, что составляет 23,8% от численности населения Коми.

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