На новогодние городки в Эжве потратят 1,2 миллиона рублей

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На обустройство и обслуживание новогодних городков в Эжвинском районе планируют потратить 1,2 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Подать заявки на аукцион можно до 11 ноября, а спустя четыре дня будет определен победитель. Подрядчик выполнит работы в два этапа. До 23 декабря он подготовит площадку к новогодним праздникам. Далее подрядчик должен содержать городки и демонтировать их к 17 января.

В Эжве планируют обустроить три территории: в парковой зоне на улице Славы, на Слободской площади, а также в микрорайоне Строитель. Там установят елки, горки, иллюминацию, световые консоли и уличную лазерную подсветку.

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