«Ростелеком» перевел на единую цифровую платформу медицинские организации Республики Коми

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1 ноября «Ростелеком» совместно с министерством здравоохранения Республики Коми успешно осуществили переход медицинских организаций региона на новую информационную систему на базе единой цифровой платформы «ЕЦП.МИС». Сервис разработали специалисты ООО «РТ МИС» — дочернего предприятия ПАО «Ростелеком».

Никита Марковченков, заместитель министра здравоохранения Республики Коми:

«В регионе назрела необходимость приведения региональной системы к федеральным стандартам: это требование проекта “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ” и условие для достижения его целевых показателей. Пройдя переходный период, благодаря слаженным действиям сотрудников учебного центра ЦИТ, медицинских работников, специалистов “РТ МИС” и “Ростелекома” мы добьемся поставленных задач и выполним требования федерального проекта».

В основе медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС» заложены принципы бережливого производства, которые позволяют врачу уделять больше времени пациенту и меньше — работе с документами. Этому способствуют интеллектуальные сервисы, интегрированные в программу. Единая медицинская карта пациента, пакетные назначения, самостоятельное создание шаблонов и протоколов документов, а также возможность делиться ими с другими медработниками позволяют врачам оперативно и точно принимать решения.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” несколько лет внедряет различные технологические модули в работу медицинских информационных систем, чтобы сделать их удобнее и доступнее для пациентов и работников сферы. «ЕЦП.МИС» даст возможность выстроить прогнозируемую и понятную систему взаимодействия между жителями и всеми региональными органами управления здравоохранением. Наличие единой базы в работе системы позволит развивать, улучшать и обновлять сервисы не в отдельно взятой локации, а в целом во всей медицинской системе страны».