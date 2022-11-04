ГИБДД экстренно обратилось к жителям Коми из-за ухудшающихся погодных условий

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ГИБДД Коми обратилось к жителям республики с важной просьбой. Инспекторы в очередной раз напомнили автовладельцам, что ухудшающиеся погодные условия - это повод перейти на «зимний стиль вождения».

В ближайшие дни республиканские синоптики прогнозируют опасные явления: гололед на дорогах и туман. Водителей просят «переобуть шины», соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения.

- Помните, что Вы рискуете стать инициатором дорожно-транспортного происшествия, в котором могут пострадать другие участники дорожного движения. Пешеходов ГИБДД просит быть предельно осторожными при переходе проезжей части и на остановках маршрутного транспорта, - обратились к жителям Коми в ГИБДД.

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