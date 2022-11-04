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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 7:54

В Воронеже погиб в смертельной аварии 23-летний парень из Коми

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже погиб 23-летний уроженец Коми. Молодой человек за рулем Peugeot устроил массовую аварию в пригороде, выехав на встречку.

По данным МВД по Воронежской области, водитель иномарки сначала влетел в маршрутный автобус №113кт, после чего столкнулась со следовавшей в попутном направлении LADA Granta. Полученные травмы в результате удара оказались для жителя Коми смертельными: он умер до приезда медиков.

Травмы различной степени получили и семь пассажиров маршрутки: четверо мальчиков в возрасте от 5 до 14 лет, семилетняя девочка и две женщины в возрасте 30 и 65 лет.

Ход проверки по факту смертельного ДТП взяла на контроль прокуратура Советского района Воронежа.

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