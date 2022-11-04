В Коми средний размер начисленной зарплаты снизился до 67 тысяч рублей

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В Коми уменьшился размер средней начисленной зарплаты. Согласно данным Комистата, величина зарплаты на август 2022 года до вычета налогов составила 67 тысяч рублей.

Если сравнивать с данными за прошлый год, то можно сделать вывод, что в республике выросли и номинальная, и реальные зарплаты, однако по сравнению с предыдущем месяцем - июлем - она снизилась.

—В августе 2022 года средний размер зарплаты составил 66 тысяч 930 рублей. Это на 15,9% больше, чем было в августе 2021-го. Речь идет о средней номинальной начисленной зарплате, то есть сумме всех начислений работнику до вычета налогов. А реальная зарплата увеличилась на 1,8%. Месяцем ранее, то есть в июле этого года, средний размер начисленной зарплаты составлял 69,1 тысяч рублей,—говорится в исследовании Комистата.

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