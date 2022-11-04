Мобилизованным жителям Коми выплатят по 195 тысяч рублей

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Мобилизованным жителям Коми единоразово выплатят по 195 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Единовременное пособие получат все запасники, призванные в рамках частичной мобилизации, и военные, служащие по контракту.

— Выплата положена мобилизованным, военнослужащим (за исключением курсантов), проходившим военную службу по призыву, и другим гражданам и иностранцам, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении службы сроком на один год и больше, — говорится в указе.

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