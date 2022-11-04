Пропавшие в октябре два человека найдены мертвыми в Коми

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Два человека, пропавших в октябре, найдены мертвыми. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми», опубликовавшие статистику за минувший месяц.

По данным добровольцев, всего в республике близкие 17 человек обратились к ним за помощью в поисках. Отмечается, что 10 заявок касались детей.

— Из общего числа заявок девять человек были найдены живыми, погибшими — двое, не найдены — трое, три заявки не подтвердились, — говорится в статистике. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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