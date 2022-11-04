Добровольцев из Коми прировняли к военнослужащим

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В России добровольцев прировняли к военнослужащим. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. В документе сообщается, что они будут уравнены в льготах и правах с военными.

Отмечается, что закон коснётся и семей добровольцев. Так, они смогут рассчитывать на социальные гарантии.

— Россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих, благодаря чему на них и их семьи также распространятся положенные государством соцгарантии и компенсации. Денежные выплаты при этом не могут быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности. Добровольцы будут застрахованы за счет федерального бюджета — в частности, они получат право на возмещение ущерба здоровью, а также госгарантии погребения в порядке, предусмотренном для военнослужащих, — говорится в законе.

Помимо этого добровольцам положен бесплатный проезд по железной дороге, перелеты на самолете и междугородными автобусами.

Указывается также, что добровольцу может выплачиваться пенсия по инвалидности. В случае его гибели будет выплачено единовременное пособие в 3 млн рублей, родители и супруги будут получать пенсию по потере кормильца.

Кроме того, при расчете страхового стажа для пенсии период участия в специальной военной операции в добровольческом формировании засчитывается в двойном размере, пишут «Известия».

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