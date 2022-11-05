В Коми закрылись Заполярные игры, на которые съехались более 1200 спортсменов

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми

В День народного единства, 4 ноября, в Воркуте завершилась ХХII Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Коми.

Игры были посвящены памяти экс-мэра Воркуты, президента союза городов Заполярья и крайнего севера России, члена общественной палаты РФ Игоря Шпектора. Именно по ее инициативе 22 года назад начали проводить Спартакиаду.

В этом году соревнования стартовали 26 октября. В них приняли участие более 1200 спортсменов из 11 регионов России. Мероприятие проходило на семи спортивных объектах. В этом году в общекомандном зачете победили воркутинцы. Второе место заняли ухтинцы, а третье – сыктывкарцы.

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