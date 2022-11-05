В Коми построят детский сад на 99 мест

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Ижемском районе планируют построить детский сад на 99 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Новое дошкольное учреждение откроется в деревне Бакур. На улице Садовой планируют построить двухэтажное здание площадью 1300 квадратных метров.

– Оно соединит два дошкольных учреждения: детский сад №9 деревни Бакур и детский сад №8 деревни Варыш, – говорится в сообщении.

На прилегающей территории появятся детские и спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы. Кроме того, там проведут озеленение. Ожидается, что все необходимые работы завершатся к концу 2024 года.

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