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НовостиОбщество5 ноября 2022 6:22

В Коми построят детский сад на 99 мест

Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба правительства Коми

Фото: пресс-служба правительства Коми

В Ижемском районе планируют построить детский сад на 99 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Новое дошкольное учреждение откроется в деревне Бакур. На улице Садовой планируют построить двухэтажное здание площадью 1300 квадратных метров.

– Оно соединит два дошкольных учреждения: детский сад №9 деревни Бакур и детский сад №8 деревни Варыш, – говорится в сообщении.

На прилегающей территории появятся детские и спортивные комплексы, а также малые архитектурные формы. Кроме того, там проведут озеленение. Ожидается, что все необходимые работы завершатся к концу 2024 года.

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