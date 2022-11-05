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За месяц минимальный набор продуктов в Коми подешевел на 140 рублей. Об этом сообщает Комистат.

Наибольшая стоимость набора была в мае. После этого продукты начали дешеветь. Особенно это касается овощей и фруктов. Годовая инфляция на продуктовом рынке постепенно снижается. По итогам восьми месяцев инфляция составляла 7,9%, а за девять – 7,7%.

С начала года больше всего подорожал сахар. Цена изменилась почти на 27%. Крупы и кондитерские изделия подорожали на 21% и 17% соответственно. Сыр, масло, макароны и мука стали стоить на 15-16% больше, а молочная продукция — на 14%. С начала года овощи подешевели на 31%. Цены на картофель снизились на 29%, а на яйца – на 21%.

Стоимость минимального набора продуктов питания в сентябре составила 6053 рубля. В конце декабря он стоил 5745 рублей.

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