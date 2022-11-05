Каждый второй сыктывкарец хотел бы жить в России и дальше

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Каждый второй житель Сыктывкара хотел бы продолжить жить в России и дальше. Об этом сообщает портал SuperJob.

50% экономически активных горожан, даже имеющих возможность жить в любой стране, все же предпочли бы остаться на родине. Кроме того, по 5% хотели бы переехать в Испанию, Италию и США. По 3% пожелали бы жить в Австралии, Канаде, Турции и Швейцарии. Аналитики уточнили, что хотели бы остаться в России 55% женщин и 49% мужчин.

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