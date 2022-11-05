Проект реконструкции стадиона в Воркуте не прошел экспертизу

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Проект реконструкции стадиона «Юбилейный» в Воркуте не прошел экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Коми.

В 2019-2020 годах прошло обследование устойчивости и технического состояния трибуны. Проверяющие обнаружили значительные деформации строительных конструкций. В мае прошлого года выяснилось, что на фасаде снова образовались трещины. На объекте также выявили и другие дефекты. В Министерстве подчеркнули, что трибуна находится в аварийном состоянии.

В 2020 году администрация Воркуты выделила деньги на разработку проектно-сметной документации на проведение реконструкции. Однако проект не получил положительного заключения госэкспертизы. В министерстве отметили, что работу продолжат. После прохождения экспертизы бумаги будут заявлены в адресную инвестиционную программу.

В настоящее время стадион продолжает работать. За прошлый год его посетили более 30 тысяч человек.

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