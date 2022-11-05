В Коми школьника наградили за спасение тонущего брата

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Воркутинского школьника Александр Печенкина наградили за спасение тонущего брата. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Воркутинец – ученик восьмого класса школы №26. В июне Печенкин вместе с родителями и старшим двоюродным братом Павлом отдыхали на берегу реки Илыч в Троицко-Печерском районе. Подростки плавали, а взрослые наблюдали за ними с берега. В какой-то-то момент воркутинец услышал крики тонущего брата и поплыл ему на помощь. Школьник обхватил юношу руками и стал плыть в сторону берега. К ребятам вовремя подоспел отец восьмиклассника, и все трое выплыли на берег.

Печенкину вручили медаль «За проявленное мужество». Соответствующее распоряжение подписала председатель Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вытащил друга из водоворота, а сам утонул: школьника посмертно наградили медалью «За спасение погибавших» (подробности)