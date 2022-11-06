Жителям сел Коми выделили 57,5 миллиона рублей на строительство домов

Фото: архив КП

На улучшение жилищных условий сельчан в Коми дополнительно выделили 57,5 миллиона рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и потребительского рынка республики Алексей Буткин.

Выплаты будут предоставлять на завершение строительства дома, если он готов как минимум наполовину. На такую меру поддержки претендуют около 100 человек. 30 из них могут построить дома общей площадью более 1500 квадратных метров в течении двух лет с момента предоставления социальных выплат, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Коми в 2022 году получили социальные выплаты на сумму в 14 млрд рублей (подробнее) https://www.komi.kp.ru/online/news/4982342/