Экс-глава Инты освоил в колонии новую профессию

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Бывший глава администрации Инты Павел Смирнов, осужденный за коррупцию, освоил в колонии новую профессию. Об этом рассказал сам бывший чиновник.

Экс-мэр Инты Павел Смирнов был признан виновным в получении взяток на общую сумму 7,4 млн рублей от руководителя предприятий ЖКХ: ТСЖ "Гарант", ООО УК "Патера Ком", ООО "Ваш дом". Также подношения градоначальнику вынужден были давать представители некоммерческой организации "Благотворительный фонд Инты". У всех организаций был один учредитель. В ходе следствия он признался, что вынужден был регулярно передавать деньги мэру, опасаясь, что Смирнов, используя административный ресурс, создаст проблемы для управляющих компаний и фонда.

Сам фигурант вину не признал и настаивал, что деньги ему давали добровольно и исключительно на благотворительные цели. С размерами взятки Павел Смирнов был категорически не согласен, заявляя, что получал значительно меньшую сумму.

С учетом предыдущих приговоров (экс-мэр осужден за три взятки), Смирнову назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 25 миллионов рублей. Суд конфисковал у осужденного 7,4 млн рублей. Кроме того, экс-мэру запрещено занимать управленческие должности в течение трех лет.

Смирнов отбывает срок в Нижегородской области. Осужденного отправили работать в мясной цех. Предприятие выпускает продукцию как на заказ, так и для осужденных. Бывший чиновник рассказал, что быстро вник в рабочий процесс, поскольку эта сфера ему знакома. Смирнов отметил, что получил новые навыки как в плане мясного и рыбного производства, так и в работе с людьми.

– Когда говорят, что время, проведенное в тюрьме, бестолковое, я не согласен. Раз в жизни сложилась такая ситуация, из нее надо выжимать максимальную пользу, – цитирует Смирнова ИА «В городе N».

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