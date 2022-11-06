В Коми вместо покупки нового самолета отремонтируют вертолеты

Фото: Вероника МОРОХИНА

В 2023 году в Коми вместо покупки нового самолета для авиакомпании «Комиавиатранс» планируют отремонтировать шесть вертолетов. Об этом сообщил и.о. министра экономического развития и промышленности республики Евгений Пономаренко.

В прошлом году «Комиавиатрансу» выделили 1,8 миллиарда рублей. Это было сделано для того, чтобы предотвратить банкротство компании. Предприятию собирались выделить деньги на покупку самолета, но найти судно в летной годности не удалось. В итоге было предложено перераспределить средства на ремонт шести и закупки еще одного вертолета.

Первый замперед правительства Коми Эльмира Ахмеева отметила, что в настоящее время в республике на ходу 12 вертолетов, а до конца года их будет 15, а также еще один новый. Первый вице-премьер добавила, что на ремонт еще четыре-пять единиц техники понадобится около 400 миллионов рублей. Ахмеева сообщила, что вертолетные перевозки позволяют «Комиавиатрансу» зарабатывать. Самолетные рейсы не приносят прибыль предприятия. Это связано с тем, что нужно сохранять доступные цены для населения, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сыктывкаре определились с подрядчиком для ремонта взлетной полосы в аэропорту (подробности)