В Коми на ремонт мостов потратят 1,14 миллиарда рублей

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В 2023-2025 годах Коми на ремонт аварийных мостов в 2023-2025 годах направят 1,14 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ республики Андрей Лисов.

В 2022 году эту сумма составила 616,6 миллиона рублей. Это позволит привести в порядок 11 мостов. Их общая протяженность составляет километр. В частности, завершается реконструкция четырех мостов и переустройство моста на водопропускную трубу. Кроме того, заканчивается капремонт моста и ремонт еще пяти объектов. Ожидается, что количество мостов в Коми, находящихся в удовлетворительном состоянии, составит 42,3%.

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