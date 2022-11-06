Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 ноября 2022 11:38

В Коми на ремонт мостов потратят 1,14 миллиарда рублей

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В 2023-2025 годах Коми на ремонт аварийных мостов в 2023-2025 годах направят 1,14 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ республики Андрей Лисов.

В 2022 году эту сумма составила 616,6 миллиона рублей. Это позволит привести в порядок 11 мостов. Их общая протяженность составляет километр. В частности, завершается реконструкция четырех мостов и переустройство моста на водопропускную трубу. Кроме того, заканчивается капремонт моста и ремонт еще пяти объектов. Ожидается, что количество мостов в Коми, находящихся в удовлетворительном состоянии, составит 42,3%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из-за разрушения плиты перекрыли мост (подробности)