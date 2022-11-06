Сыктывкарка победила на чемпионате по профмастерству среди инвалидов

Фото: пресс-служба правительства Коми

Сыктывкаркская студентка Диана Руснак победила на Национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Конкурс проходил в Москве. В мероприятии участвовали 1077 человек. Они прибыли в столицу из 78 российских регионов. Участники соревновались по 40 основным компетенциям. Коми представляли студентка Сыктывкарского колледжа сервиса и связи Диана Руснак и студент Сыктывкарского политеха Андрей Мамонтов. Жительница столицы республики победила в компетенции «Прикладная эстетика». Сыктывкарка получит именной денежный сертификат. Его можно будет использовать на покупку технических средств реабилитации или оплату дополнительного образования.

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