В центре культуры в Коми появится светодиодный экран за 3 миллиона рублей

Фото: архив КП

В Прилузском центре культуры появится профессиональный светодиодный экран за 3 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляла 3,6 миллиона рублей. На аукцион подали три заявки. Победитель выполнит работы за 3,042 миллиона рублей. До 19 декабря подрядчик должен установить светодиодный экран в Прилузском межпоселенческом центре культуры и досуга.

В комплект входят сам экран, видеопроцессор, кронштейн, фермовая конструкция, таль ручная, строп текстильный, скоба такелажная, дистрибьютер питания, а также два силовых кабеля. В документации уточняется, что товары должны быть новыми и изготовленными в этом году. Поставщик должен установить и настроить оборудование, а также обучить работе с ним персонал.

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