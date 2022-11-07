В Коми начались поиски пропавшего 65-летнего охранника

Фото: «Ухтаспас»

В Ухте начались поиски пропавшего 65-летнего Николая Климова, который 30 октября вышел из дома и направился в сторону поселка Ярега на работу. С того дня местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: худощавое телосложение, короткие седые волосы и борода, рост – 170 см, на указательном пальце расположен жировик.

Был одет: черная куртка с надписью «Охрана», жилетка пятнистого цвета, на теле у него был серебряный крестик, с собой мужчина нес рюкзак и сумку с продуктами.

Если вам что-то известно о местонахождении Николая, позвоните, пожалуйста, по телефонам: +7(912)100-70-70; +7(216)73-90-02, +7(958)170-16-24.

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