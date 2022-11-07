Двоих подростков из Коми будут судить за кражу с банковской карты

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Двоих несовершеннолетних из Воркуты осудят за кражу с банковского счета, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми. Подростков 14 и 15 лет обвинили в краже с банковского счета, совершенной по предварительному сговору.

В июле 2022 года, по данным ведомства, мужчина попросил их помочь положить деньги на его телефон, передав банковскую карту и пин-код. Подростки же украли с карты 30 тысяч рублей, распорядившись наживой о своему усмотрению.

После этого злоумышленники пытались снять еще более 90 тысяч, но не смогли из-за установленного на карте лимита. Фигуранты уголовного дела признали свою вину, в скором времени его будут рассматривать в суде.

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