Температура воздуха в Коми резко упадет в течение недели до -25С

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Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на эту неделю. По данным метеорологов, в регионе в период с 7 по 11 ноября ожидается потепление, которое сменится к концу недели похолоданием.

Сообщается, что температура воздуха будет колебаться в начале недели в пределах от +2 до -3С. Пообещали также и осадки. В четверг погода резко ухудшится из-за отхода циклона на восток.

В приполярных районах и Заполярье морозы усилятся до -25С. В большинстве районов температура воздуха также упадет до -12...-17С, в Сыктывкаре и южнее до -5...-12С. В течение недели также ожидается снежный устойчивый покров.

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