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НовостиОбщество7 ноября 2022 6:15

«Милый, добрый мальчик»: родители погибшего 16-летнего парня из Коми рассказали о его дне рождения

Семья погибшего 16-летнего Максима К. из Коми скорбит о его смерти
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печоре близкие погибшего 16-летнего Максима К. выразили свою боль в социальных сетях. По их словам, у мальчика 6 ноября должен был быть день рождения. Теперь же вместо праздника этот день стал символом скорби.

– Как бы хотелось в этот день быть рядом с тобой. Мы очень по тебе скучаем и очень тебя любим. Только сегодня тебе должно быть 17, но навсегда останется 16, – пишут его родные.

В окружении ребенка сообщили, что он всегда был приветливым, готовым помочь парнем, отмечая, что его смерть стала большой утратой не только для родителей, но и для всех, кто его знал.

– Язык не поворачивается сказать "был". Он жив в наших сердцах и памяти. Спи спокойно, милый, добрый мальчик, – скорбят в его окружении.

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