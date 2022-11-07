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Республика Коми стала благополучным по африканской чуме свиней регионом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

Глава ведомства Алексей Буткин отметил, что карантин по некробактериозу в ООО «Южное» ввели еще в 2018 году. Решить эту проблему удалось лишь спустя четыре года. В Коми оздоровлены два неблагополучных пункта по инфекционной анемии лошадей, возникшие в 2022 году. Руководитель Минсельхоза также отметил, что в прошлом году ликвидировали два очага АЧС. Кроме того, в Коми велась работа по профилактике и предотвращению заболевания. Поэтому в октябре Коми получила статус «благополучна по африканской чуме свиней».

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