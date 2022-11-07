Воркутинская радиология прекратила работу из-за устаревшего оборудования

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В Воркуте закрылось отделение радиологии в филиале республиканского онкодиспансера. Как сообщили в министерстве здравоохранения Коми, оно было исключено из структуры медучреждения из-за устаревшего оборудования.

По данным ведомства, аппарат для исследований, выпущенный еще в прошлом веке, морально и физически устарел. Износ оборудования составляет 100%, заявили в министерстве.

— Аппарат, выпущенный в 1987 году, морально и технически устарел, износ основных узлов составляет 100%. Поэтому отделение не может функционировать. С 1 сентября из структуры воркутинского филиала регионального онкодиспансера «было исключено подразделение «радиологическое отделение». В целях оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в радиотерапии, в Коми республиканском онкологическом диспансере дополнительно открыто 10 радиологических коек. Там в наличии функционирующее современное оборудование для проведения радиотерапевтического лечения. Воркутинцы, которым нужна медпомощь, могут воспользоваться механизмом возмещения средств пациентам, проживающих в отдаленных районах региона, — объяснили в Минздраве Коми.

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