Житель поселка Мандач отогрел замёршую енотовидную собаку и отпустили восвояси

Фото: администрации Сыктывдинского района

Житель поселка Мандач Сыктывдинского района Коми встретил необычного для Коми зверька – енотовидную собаку, родственника лисы.

– Во время ночной прогулки Грей (по всей видимости домашний пёс) на территории посёлка добыл такого вот зверя. Весит килограмма четыре. Зверёк дышал, но не шевелился. Принёс его домой, фотографии сделал в сарае, положил на сено, накрыл курткой. Через полчаса смотрю, бегает уже. Я за шкварник поставил его к выходу, и он оперативно удалился без признаков недомогания, – написал на своей странице Руслан Кравчук.

В комментариях пользователи пишут, что зверёк был у нас пробегом с Кировской области, там они обитают, а вот у нас в Коми для них холодновато.

А Иван Митин сообщил, что пару лет назад зимой видел такого зверя, но тот находился далековато, поэтому он подумал, что это была чёрная лиса.