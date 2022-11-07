В Сыктывкаре мужчине и девушке грозит пожизненное заключение за наркоторговлю

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В Сыктывкаре 25-летнюю местную жительницу и ее 32-летнего подельника обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в значительном и особо крупном размерах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, с июля 2021 по март 2022 года сыктывкарка стала работать «закладчиком», и ей платили криптовалютой. Сначала она распространяла наркотики в Ухте, а в октябре прошлого года переехала в Сыктывкар. Девушка сняла квартиру, а потом получила информацию о местонахождении тайника с оптовой партией каннабиса. Ее нужно было переместить в другое место. К тому моменту злоумышленница поднялась на ступень в преступной иерархии. Она выполняла функцию «мини-склада». Сыктывкарка вытащила из тайника 57 грамм наркотиков, расфасовала на дозы и оборудовала закладку в Заречье. Далее полицейские задержали курьера, который извлек наркотик из тайника.

Затем обвиняемая вытащила из тайника более 110 грамм мефедрона и сделала три «закладки». Полицейские вновь задержали курьера. Обвиняемую задержали в Ухте, куда она приехала погостить к друзьям. На ее съемной квартире в Сыктывкаре обнаружили 139,01 грамма N-метилэфедрона.

Кроме того, к сбыту наркотиков сыктывкарка привлекла своего знакомого. Находясь в Ухте, она передала приятелю координаты тайника, из которого нужно было извлечь 375 грамм N-метилэфедрона. Однако полицейские пресекли очередную попытку сбыта синтетики. Уголовные дела направили в суд. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

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