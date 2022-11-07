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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:27

В Коми более 100 мобилизованных заключили брак в октябре

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Более 100 мобилизованных жителей Коми заключили брак в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минюста.

Если человек подпадал под частичную мобилизацию, он мог обратиться в любой орган загса для заключения брака по ускоренной процедуре. Повестка была основанием для сокращения месячного срока. Брак могли было заключить прямо в день подачи заявления. В октябре в Коми зарегистрировали 569 браков. 121 из них зарегистрировали с сокращением срока по причине мобилизации.

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