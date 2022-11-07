В Сосногорске обеспокоенные жители вызвали спасателей для плавающего лебедя

Фото: архив "КП"

В Сосногорске неравнодушные горожане подняли по тревоге спасателей. По их словам, на местном водоеме плавал лебедь, который мог застрять на льду. Обеспокоенные сосногорцв попросили сотрудников «Спас-Коми» помочь вызволить из беды птицу, однако позже выяснилось, что лебедю она была тине нужна.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на спасателей, птица была в воде в 250 метрах от берега. Проламывая тонкий неокрепший лед, по которому еще невозможно пройти, с помощью багра спасатели двигались к лебедю на надувной лодке. Как выяснилось, лебедь не замерз, а спокойно плавал на воде. Когда спасатели приблизились на 10 метров, птица улетела.

Горожане сообщили, что лебедь, возможно, местный: его уже около двух лет замечают на озере.

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